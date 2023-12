Duże pieniądze w budżecie Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje drogowe. W planach m.in. 14 obwodnic

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pracuje jeszcze nad listą zadań, które trafią do realizacji w przyszłym roku. Wiadomo jednak, że wiele inwestycji będzie kontynuowanych, m.in rozbudowa DW (dróg wojewódzkich) nr 254, 270, 563 oraz dokończenie prac nad obwodnicą Lubrańca.

W planach jest 14 obwodnic

Przykładowo najważniejsze inwestycje, których rozpoczęcie planowane jest w przyszłym roku na terenie powiatów toruńskiego i golubsko-dobrzyńskiego, to budowy obwodnic Chełmży, Golubia- Dobrzynia oraz Łysomic. Trwają prace związane ich projektowaniem.

W naszym regionie ma powstać 14 obwodnic o standardzie wojewódzkim o łącznej długości ok. 70 km. Realizacja tych zadań pochłonie w najbliższych latach około miliarda złotych.

Obwodnica Chełmży ma mieć 9 km długości, a koszty szacowane są na 110 mln zł. Obwodnica Golubia – Dobrzynia ominie miasto 7-kilometrowym łukiem. Pochłonie ok. 100 mln zł. Z kolei obwodnica Łysomic ma mieć ok. 8 km i kosztować ok. 140 milionów.