Samotna mama w ciąży i z dwójką dzieci w Bydgoszczy. Chłopcy marzą o grach komputerowych, mama... o pralce

Bydgoszczanka z czasów dzieciństwa zna o 8 lat starszego Igora, właściwie z podwórka. Ich drogi się rozeszły, gdy mieli po naście lat. I ona, i on, założyli swoje rodziny.

- Po rozwodzie z mężem zostałam sama z dwójką synków - wspomina Asia. - Przypadkowo spotkałam Igora na mieście. Zaczęliśmy się widywać. Zostaliśmy parą. Razem zamieszkaliśmy w mieszkaniu jego brata. Nie przeszkadzało mi, że był w więzieniu. To, że ma czworo dzieci z poprzedniego związku – też nie.

Między Asią a Igorem tylko na początku działo się dobrze.

- Potem zaczęły się kłótnie – opowiada kobieta. - Podejrzewał mnie o zdrady. Uroił sobie, że wychodzę na randki, a ja przecież wychodziłam do pracy. Coraz częściej pił. Zauważyłam też, że strofuje moje dzieci. Obrażał i je, i mnie. Krzyczał na nas. Ja chodziłam do pracy, on nie, jedynie fuchy łapał. Sytuacja do tego stopnia stała się napięta, że zgłosiłam go jako sprawcę przemocy domowej.