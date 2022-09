Sanepid w Tucholi ma związane ręce? Bez prawa własności nie może inwestować

Tymczasem wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w kraju mają zostać objęte projektem rozbudowy sieci net. Proces informatyzacji jest przecież nieodzowny do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania. - Bez uregulowania własności do lokalu będziemy mieć utrudnione finansowanie i instalowanie oprogramowania - podkreśliła inspektor. - Stąd moja śmiałość, jaką było skierowanie pisma o nieodpłatne przekazanie na rzecz powiatowej stacji jednego piętra budynku przy pl. Wolności 23.

Radny Michał Skałecki zauważył, że umowa użyczenia obowiązuje aż do roku 2029. - Jest to długi okres - powiedział. - Myślę, że taka modernizacja polegająca na okablowaniu jest całkowicie możliwa.

Dorota Gromowska, przewodnicząca Rady Powiatu, stwierdziła, że z pewnością temat musi zostać omówiony. Starosta Michał Mróz nie zabrał głosu. Jakie zarząd podejmie decyzje? Wrócimy do sprawy.

.