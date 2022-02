SBN Runowo laureatem Złotego Klucza Przedsiębiorczości 2021

O uhonorowanie firmy SBN Runowo wnioskował burmistrz gminy Więcbork Waldemar Kuszewski i był to jedyny wniosek, który wpłynął do Starostwa Powiatowego w Sępólnie. Nagroda ma charakter honorowy i została przyznana za wybitne osiągnięcia na polu działalności gospodarczej w powiecie sępoleńskim.

SBN Runowo działa od 2009 roku, a jej właścicielem jest Bartosz Nowowiejski. Jest pierwszym przedsiębiorstwem produkcyjnym na północy Polski oferującym firmom budowlanym i przedsiębiorstwom prefabrykacji betonów szeroki asortyment stali: do zbrojenia betonu (m.in. druty żebrowane, zgrzewane siatki stalowe, elementy przestrzenne do zbrojenia) oraz do sprężania betonu (m.in. druty do sprężania konstrukcji, stalowe sploty sprężające).

W latach 2018-2019 firma pozyskała 20 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na projekt związany z uruchomieniem produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężających o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych. Jego celem jest wdrożenie na rynek nowego produktu powstałego w oparciu o prace B+R, przyczyniając się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jego efektem będzie uzyskanie technicznej, prawnej i organizacyjnej zdolności do wytwarzania nowych produktów w postaci splotów i lin sprężonych, które nie były do tej pory wytwarzane na terytorium kraju.