Ściema! Tak niektóre sklepy łamią prawo, żeby nie podać prawdziwych obniżek z 30 dni. Są pierwsze kary!

- Zmieniam firmę i potrzebowałem laptopa do profesjonalnych zastosowań i takiego właśnie upatrzyłem sobie w sklepie internetowym - opowiada w rozmowie z "Pomorską". - Zacząłem więc obserwować ten produkt. Normalnie kosztował 4990 zł, potem obniżyli cenę do 4490 zł i to było najmniej w 30 dniach. Później sklep wielką akcję wyprzedaży za 4440 i podał, że najniższa cena w 30 dniach to był 4790. Chodziło o to, żeby efekt obecnej promocji był wyraźniejszy, a naprawdę było to tylko o 50 zł mniej niż kilkanaście dni wcześniej. Oczywiście, jest tyle sprzętu do sprzedaży, że trudno zauważyć tę ściemę. Uda się to tylko komuś, kto, jak ja śledził konkretny model. Także, sklepy jak robiły tak nadal robią klientów "w ciula".