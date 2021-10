Selfie z Marianem Rejewskim w tle. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Czekają nagrody! [szczegóły]

- Zasady konkursu są bardzo proste. Wystarczy odnaleźć w Bydgoszczy miejsca związane z Marianem Rejewskim i zrobić sobie zdjęcie, tzw. selfie. Można również nagrać krótki filmik. Nie trzeba opowiadać historii, wystarczy znaleźć lokalizację. To może być pomnik, tablica pamiątkowa, czy budynek, w którym Rejewski urodził się, mieszkał lub pracował. Dajemy więc duże pole do inwencji twórczej uczestników konkursu. Chodzi nam o to, by zarazić młodych pasją do odkrywania swojego miasta oraz przybliżyć historię genialnego Polaka i bydgoszczanina Mariana Rejewskiego - mówi Krzysztof Drozdowski, prezes Fundacji Historycznej im. Mariana Rejewskiego