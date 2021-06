Senat za zmianą nazwy UTP na Politechnika Bydgoska. Znamy wyniki głosowania!

Przypomnijmy, że głosowanie w Sejmie odbyło się 20 maja. Posłowie zagłosowali za zmianą nazwy UTP na Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Głosowało 454 posłów, za - 452, przeciw - 2, wstrzymało się - 0.

Teraz projekt musi jeszcze zatwierdzić Prezydent RP.

Przypomnijmy, że inicjatywa zyskała poparcie lokalnych władz. Stanowisko popierające powstanie politechniki jednogłośnie przyjęła Rada Miasta Bydgoszczy na sesji 28 kwietnia br. Tego samego dnia (28 kwietnia) projekt wpłynął do Sejmu, a dwa dni później skierowano go do I czytania.