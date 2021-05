Seniorzy z Brodnicy za dwa lata spotkają się w Domu Seniora przy ul. Tatrzańskiej. Będzie rehabilitacja, siłownia, ogródek

Dofinansowanie udało się pozyskać - w piątek 14 maja w Urzędzie Miejskim w Brodnicy podpisano umowę o dofinansowanie budowy Dziennego Domu Pobytu Seniora "Senior+" przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy. Wspomniane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pokryje aż 95% kosztów tej inwestycji, czyli ok. 3 mln 485 tys. zł, podczas gdy całkowity koszt inwestycji ma wynieść ok. 3 mln 668 tys. zł. W spotkaniu uczestniczył Jarosław Radacz, burmistrz Brodnicy oraz Zbigniew Sosnowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Budynek służący seniorom ma zostać wybudowany przy ul. Tatrzańskiej. W 471-metrowym budynku znajdzie się miejsce aż na 35 pomieszczeń, w tym na gabinet zabiegowy, pomieszczenia terapii indywidualnej, salę rehabilitacyjną oraz do ćwiczeń, salę pobytu dziennego, salę odpoczynku, a także pokój do czytania (z komputerami), kuchnię oraz toalety i łazienki. W projekcie zaplanowany został również taras o powierzchni aż 185 m². Na działce przed budynkiem ma z kolei zostać zbudowana siłownia plenerowa, altanki, postawione mają zostać stoły do gry w szachy, a także ma znaleźć się miejsce do sadzenia roślin. Będzie także parking z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Według Barbary Glinki, prezesa Klubu Seniora "Brodniczanka" priorytetem jest organizacja zajęć rehabilitacyjnych, ponieważ każdy z seniorów narzeka na jakieś dolegliwości. Zapytana przez nas, na jakie zajęcia liczy w Domu Seniora przy ul. Tatrzańskiej, podkreśla, że mogłyby być zajęcia teatralne i wyszywanie, aby seniorów zaangażować, żeby czuli się potrzebni, a nie tylko siedzieli i pili kawę. Także członkowie Klubu Seniora "Brodniczanka", którego Barbara Glinka jest prezesem wyjeżdżają do innych klubów, aby zaprezentować swoje przedstawienia teatralne, a także śpiewać. W klubie "Brodniczanka" zrzeszonych jest ok. 30 osób. Utworzony został ponad 20 lat temu.