Seniorzy z Kujawsko-Pomorskiego mieli zarobić albo pomóc. Stracili setki tysięcy zł!

Nie ma tygodnia, by w regionie senior nie stracił kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy zł. Oszuści wykorzystują ich dobre serce, chęć niesienia pomocy albo szybkiego zarobienia dużych pieniędzy.

Na kryptowalutach miał zarobić, a stracił

380 tys. zł - to najwyższa kwota, jaką w regionie naciągacze wyłudzili od osoby starszej. Tyle straciła 84-latka z Bydgoszczy, która chciała zainwestować w akcje. Wykonywała polecenia oszusta, który się z nią kontaktował. Mężczyzna uzyskał zdalny dostęp do jednego z jej kont. Wciąż przekonywał seniorkę, że jej zainwestowane pieniądze „już zarabiają”. W międzyczasie oszust zdobył wszelkie dane do wykonywania przelewów i ich uwierzytelniania i w ciągu dwóch tygodni przelał z konta bydgoszczanki łączną kwotę 380 tys. zł!

Z kolei senior z Janikowa przeglądając popularny portal społecznościowy trafił na reklamę zachęcającą do inwestycji pieniędzy na giełdzie kryptowalut. Skuszony ofertą „kliknął„ w ikonę, a następnie wpisał swój numer telefonu w formularzu kontaktowym. Wkrótce zadzwonił do niego rzekomy analityk, który zapewnił, że tego typu inwestycje są całkowicie bezpieczne i w krótkim czasie przynoszą spory zysk. Za jego namową 66-latek zgodził się założyć konto na platformie kryptowalut. Systematycznie inwestował na giełdzie różne sumy. Niestety, zamiast obiecanych zysków, mężczyzna stracił wszystkie zainwestowane środki - łącznie 200 tys. zł.