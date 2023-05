Sentymentalną podróż pociągiem z PRL-u w Sępólnie Krajeńskim dopełniła rekonstrukcja historyczna [zdjęcia]

Sentymentalną podróż można było odbyć dzięki inicjatywie Chojnickiego Stowarzyszenie Miłośników oraz Turystyki Kolejowej TURKOL, które zorganizowały Kolejową Majówkę. Trzy wagony przedziałowe i restauracyjny Wars w oryginalnej w latach 80. barwie oliwkowej pociągnęła lokomotywa SU45-079.

- To oferta specjalna podróżowania na pokładzie specjalnego pociągu ciągniętego przez kultową, polską lokomotywę spalinową serii SU45. To okazja dla sympatyków kolei do "zaliczenia" odcinków linii całkowicie zapomnianych lub nieczynnych w ruchu pasażerskim. Pociąg, oprócz zabytkowej lokomotywy, zestawiony jest także z historycznych wagonów pasażerskich z lat 70. XX wieku: przedziałowych wagonów 1 i 2 klasy oraz wagonu barowego WARS – mówi Damian Otta, prezes Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.