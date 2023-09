Sępoleński Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gotowy

Nowy PSZOK w Sępólnie już już gotowy. Jego lokalizacja nie zmieniła się. Nadal mieści się on na ulicy Przemysłowej przy oczyszczalni ścieków. Zmieniła się za to wielkość obiektu i jego wyposażenie. Teraz jest to PSZOK z prawdziwego zdarzenia, a nie prowizoryczne miejsce na terenie oczyszczalni ścieków.

Już na wjeździe znajduje się waga, przy pomocy której będzie można sprawdzić, ile odpadów jest przywożonych na teren obiektu. Obok znajdują się specjalistyczne pojemniki, w których składowane będą posortowane surowce. Jest też miejsce rozbiórki odpadów wielkogabarytowych. Cały obiekt jest ogrodzony i oświetlony. Teren jest także monitorowany.