"Serce mi pękło, jak to zobaczyłam". To, co spotkało tego pieska, to okrucieństwo! Nirvana ma już pomoc w schronisku w Grudziądzu Aleksandra Pasis

Z warstwą kołtunów na skórze suczka ważyła 8 kg. Po ostrzyżeniu, jej chude i wycieńczone ciało waży tylko 6,6 kg... Facebook/Centrum Opieki nad Zwierzętami Grudziądz Zobacz galerię (8 zdjęć)

- To, co wyrządzono temu pieskowi, zasługuje na najwyższy wyrok za znęcanie się nad zwierzętami! - nie mają wątpliwości działacze na rzecz czworonogów. Starsza, skrajnie wycieńczona suczka została znaleziona w Michalu w gm. Dragacz w powiecie świeckim. Trafiła do Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu, gdzie otrzymała pomoc i właściwą opiekę. Pracownicy COnZ: "Tym razem nie szukamy opiekuna, a sprawcy wieloletniego zaniedbania!"