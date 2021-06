730. urodziny Grudziądza. "Kapsułę czasu" i tablicę pamiątkową umieszczono w Domu Towarowym Korzeniewskich na Rynku

16 czerwca odbyła się uroczystość wmurowania "Kapsuły czasu" z umieszczeniem tablicy pamiątkowej w związku z obchodami 730. rocznicy nadania praw miejskich Grudziądzowi. Wydarzenie odbyło się na Rynku Głównym oraz w Domu Towarowym Korzeniewskich. Oprawę artystyczną przygotowali pedagodzy i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 16.

Do tuby - "Kapsuły czasu" - włożono m.in. biuletyn samorządowy wydany z okazji 730. urodzin Grudziądza, kilka gadżetów promocyjnych miasta, a także przesłanie podpisane przez Macieja Glamowskiego, prezydenta Grudziądza, Łukasza Kowarowskiego, przewodniczącego rady miejskiej oraz Janusza Kalamarskiego jako mieszkańca.

W przesłaniu tym czytamy:

Budynek Domu Towarowego Korzeniewskich to jeden z zabytków 730-letniej historii naszego miasta - obiekt niezwykły i inspirujący, żywa ilustracja tego, jak nowoczesnym miastem zawsze starał się być Grudziądz.

Właśnie z przeszłości pragniemy czerpać natchnienie dla dalszego rozwoju naszej wspólnoty i jej otoczenia. Obecnie podejmujemy działania, które przywrócą temu miejscu jego niegdysiejszą świetność, tak by każdy z nas mógł się nim cieszyć.

Pragniemy, by rezultaty naszej pracy przetrwały dla was, dla przyszłych pokoleń. Otwierając kapsułę ocenicie, czy nasz zamiar zakończył się sukcesem.