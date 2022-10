Siatkarki Sokoła Mogilno odniosły sensacyjne zwycięstwo w I lidze! Pokonały Częstochowiankę. Najlepszą zawodniczką byłą Justyna Czupryniak

Największą niespodzianką inauguracyjnej kolejki rozgrywek o mistrzostwo I ligi była porażka Częstochowianki, czwartej drużyny z poprzedniego sezonu, z Sokołem, beniaminkiem z Mogilna.

- Nie ukrywam, że nasza ekipa nie była faworytem w sobotnim meczu. Przypomnę, że we wrześniu, podczas turnieju w Poznaniu ulegliśmy Częstochowiance 1:3, przegrywając w setach do 22,17 i 18 - podkreśla Michał Muszyński, trener Sokoła.

Spotkanie mistrzowskie pomyślnie rozpoczęły gospodynie, wygrywając łatwo dwa pierwsze sety do 17 i 12. - Słabsza nasza gra i oddanie inicjatywy rywalkom wynikała przede wszystkim z dużego stresu. Dlatego dokonywałem częstych zmian w składzie. Rotacja zawodniczek wykrystalizowała ostateczny skład, co skutkowało lepszą grę i co bardzo cieszy zwycięstwem w tie breaku - dodał szkoleniowiec mogileńskiego zespołu.