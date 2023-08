Siedzibą którego prezydenta RP był Zamek Królewski w Warszawie?

Zamek Królewski był historyczną siedzibą królów Polski od XVI wieku, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku stał się symbolem odrodzonej państwowości. Wybór tego miejsca na rezydencję prezydenta kontynuował tę tradycję i podkreślał związek nowo powstałego państwa z jego historycznym dziedzictwem.

Milionerzy to teleturniej, w którym prawidłowo należy odpowiedzieć na 12 pytań, aby wygrać główną nagrodę pieniężną w wysokości miliona złotych. Zawodnik ma do dyspozycji podpowiedzi, może skorzystać z 3. kół ratunkowych: "pytanie do przyjaciela", "pół na pół" i "pytanie do publiczności".

Dotychczas główna wygrana w Milionerach w TVN padła 5 razy. Ostatnim milionerem został Tomasz Orzechowski z Łodzi. Wygrał w odcinku nr 565 (12 sezon), który został wyemitowany 19 września 2022 roku.