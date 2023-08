Skład Zooleszcz GKM Grudziądz już gotowy? Gleb Czugunow już się pożegnał z kibicami

Grudziądzki klub pożegna się z Nicki Pedersenem, w składzie będzie trzech Australijczyków. Tak - według nieoficjalnych informacji - może wyglądać ekipa Zooleszcz GKM w roku 2024. Wiadomo już, że z drużyną pożegnał się Gleb Czugunow.

Zooleszcz GKM szybko zakończył ligowy sezon. Po raz kolejny nie udało się awansować do rundy play off, choć do szóstej pozycji zabrakło niewiele - zaledwie dwóch punktów. Można było ich szukać choćby w meczach z Włókniarzem w Grudziądzu (był remis) i w Częstochowie (było blisko wygranej), decydująca mogła też być domowa przegrana z Unią Leszno. Grudziądzanie słabo rozpoczęli sezon, długo optymalną formę łapał Max Fricke, a Nicki Pedersen, choć miał kilka naprawdę udanych meczów, nie był już tak niezawodny jak rok wcześniej. Słabsza dyspozycja Duńczyka była pokłosiem ciężkiej kontuzji z ubiegłego roiku i długiej rehabilitacji. Sam żużlowiec podkreślał to w wypowiedziach po ostatnim meczu sezonu. Zapewniając, że wciąż ma siły i możliwości, by ścigać się z najlepszymi. Pedersen zapewniał również, że chciałby zostać w Grudziądzu.

Wygląda jednak na to, że dla Pedersena zabraknie miejsca w drużynie. Z naszych informacji wynika, że GKM pożegna się z Pedersenem, a miejsca w GKM stracą również Frederik Jakobsen oraz Gleb Czugunow. Rosjanin z polskim paszportem już się pożegnał z GKM. W króciutkiej informacji na Instagramie napisał: " Dziękuję GKM za ten sezon, powodzenia w przyszłości" Czugunow wystąpił w 14 ligowych meczach, w których wykręcił średnią 1,50, solidną, ale też chyba oczekiwano więcej. W przyszłym roku ZOOLeszcz GKM na pozycji U-24 chce stawiać na Kacpra Pludrę. Drużyna być budowana wokół Maxa Fricke. To Australijczyk ma być liderem GKM nie tylko w 2024 roku, ale być może i w kolejnych latach. W minionym sezonie Frice rozwinął skrzydła dopiero w drugiej części sezonu, ale i tak osiągnął średnią około 9,57 pkt na mecz. W przyszłym roku na Australijczyku ma spocząć większa odpowiedzialność i większe wymagania.

Do Fricke'a dołączyć ma dwóch jego rodaków. Pierwszy to Jason Doyle, który w minionym sezonie był liderem drużyny z Krosna. Wilki spadły z ligi, ale Doyle zostaje. Teraz ma pomóc ekipie GKM osiągnąć coś więcej, niż utrzymanie w lidze. Ekipę obcokrajowców może uzupełnić Jaimon Lidsey. Żużlowiec póki co, zapowiedział pożegnanie z Unią Leszno. - Decyzja już zapadła, ale to nie jest temat na teraz. Spędziłem w Lesznie sześć fantastycznych lat i myślę, że to może być dobry moment na zmianę. Nowe otoczenie to często świeży bodziec i coś dobrego - mówił, cytowany przez speedwayekstraliga.pl W drużynie miejsce ma zachować Wadim Tarasienko (7,00 pkt na mecz, 1,692 na wyścig), jako wsparcie dla liderów. Na pozycję U24 wskoczy z kolei Kacper Pludra, który dotąd stanowił o sile młodzieżowej formacji.

Juniorów jednak Zooleszcz GKM kupować nie będzie. Zapowiadał to stanowczo prezes Mariusz Murawski w rozmowie z WP Sportowe Fakty. - Nie po to tyle pieniędzy i czasu inwestowaliśmy w żużlową szkółkę, by teraz wydawać pieniądze na juniorów z zewnątrz - mówił.

W formacji młodzieżowej na pewno zobaczymy więc Kacpra Łobodzińskiego, a skrzydła rozwijać mają Wiktor Rafalski i Kevin Małkiewicz. Ten drugi niedawno został wypożyczony do Sparty Wrocław. - Nasz zawodnik spędzi w klubie z Wrocławia resztę sezonu 2023, gdzie będzie miał możliwość startów w fazie play-off PGE Ekstraligi i nabierania kolejnych doświadczeń - informował klub z Grudziądza. Po ostatnim meczu sezonu 2023 Małkiewicz wróci do Grudziądza, a w przyszłym sezonie będzie poważnym kandydatem do miejsca w podstawowym składzie ekstraligowej drużyny.

