Skutki nawałnicy w regionie. Tragedia pod Świeciem, nie żyje jedna osoba

Do tragicznych zdarzeń doszło w miejscowości Gołuszyce.

W wyniku przejścia burzy przez powiat świecki do godz. 19.40 odnotowano 24 zdarzenia. Głównie too zalane budynki czy przewrócone konary drzew.

Wkrótce więcej informacji o tragicznym wydarzeniu.

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie dla całego naszego regionu. 29 lipca 2023 od godz. 16 do północy prognozowane były burze, którym miejscami miały towarzyszyć silne opady deszczu (od 20 mm do 30 mm) oraz porywy wiatru do 75 km/h.