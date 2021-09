Śladem naszych publikacji. Stanowisko Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage

Już za cztery lata zostanie oddany do użytku budynek Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. To największa inwestycja kulturalna w województwie kujawsko-pomorskim, pod względem zaangażowanych środków finansowych ustępująca w skali kraju jedynie budowie Muzeum Historii Polski w Warszawie. To nie kolejny stadion, następna hala, czy jedna z wielu sal koncertowych. ECF Camerimage ma wypełnić lukę w infrastrukturze kulturalnej w naszym kraju. W ostatniej dekadzie powstały w Polsce siedziby m.in. Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach czy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, jednak sztuka filmowa nadal nie ma swojego domu. Tym domem stać się ma właśnie Europejskie Centrum Filmowe Camerimage.

Budowa Centrum jest możliwa dzięki Festiwalowi EnergaCAMERIMAGE - jego renomie i rozpoznawalności. To dzięki ugruntowanej historii i marce EnergaCAMERIMAGE, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Miastem Toruń zdecydowały się przeznaczyć znaczące środki na budowę Centrum. To jednak nie oznacza, i to należy bardzo podkreślić, że inicjatywa ta ma służyć tylko jednemu wydarzeniu. ECFCamerimage będzie instytucją funkcjonującą przez cały rok, na różnych polach - wystawienniczym, kulturalnym, edukacyjnym i naukowym.