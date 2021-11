Słupy milowe Löbau. Zobaczysz na nich godła Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Do Löbau dojedziemy najszybciej ze Zgorzelca wjeżdżając na autostradę A4, z której należy zjechać na węźle Görlitz na niemiecką drogę krajowa nr 6 – dotrzemy bezpośredniom do Löbau.

Położone w trójkącie granicznym Niemcy- Polska – Czechy miasteczko słynie z fortepianów (i pianin) marki August Förster produkowanych od roku 1859. Przed wojną należały do jednymi z najlepszych na świecie, ale ich renoma podupadła w siermiężnych czasach Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Löbau jest także ośrodkiem przemysłu spożywczego i tekstylnego oraz produkcji rolniczej. Jednak to, co od razu rzuca się w oczy przyjezdnemu, jest spokój i porządek (pomijając jakiegoś nadgorliwego kierowcę małego autka jadącego uliczkami starówki i trąbiącego na każdego przechodnia).