Ściśle tajne rewiry przyrody, czyli Ostrów Pszczółczyński nad Notecią [zdjęcia] Marek Weckwerth

Nie jest łatwo tam dotrzeć – nie prowadzi tam żadna droga, bo jest to ścisły rezerwat przyrody. Mimo to warto wybrać się na jesienną przejażdżkę rowerowa, by choć zobaczyć, jak wygląda dziki las – wyspa pośród nadnoteckich łąk.