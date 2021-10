Służby specjalnie za pomocą Pegasusa inwigilowały Krzysztofa Brejzę?

W 2019 r., kiedy kierował pan sztabem wyborczym Koalicji Obywatelskiej pojawiły się podejrzenia, że jesteście szpiegowani przez służby.

Od początku nagonki TVP na mojego tatę, mamę, na mnie i moją rodzinę twierdziłem, że to przede wszystkim uderzenie w sztab wyborczy. Od początku byłem przekonany, że to operacja służb specjalnych. Proszę prześledzić moje wpisy dotyczące tej wielkiej fali hejtu, która wylała się w środku kampanii wyborczej na mnie jako szefa sztabu. Wyjdzie jeszcze dużo ciekawych rzeczy, ponieważ udało mi się odzyskać esemesy ze starego telefonu, które udowadniają, że najprawdopodobniej za pomocą Pegasusa służby - bezprawnie, bez podstawy prawnej - pozyskały moje stare esemesy, które następnie - również bezprawnie zostały przez kogoś sfałszowane, żeby skompromitować mnie podczas kampanii wyborczej. Z jednej strony sztab był podsłuchiwany, inwigilowany, a z drugiej strony uderzono we mnie fałszywymi esemesami, żeby podważyć moją wiarygodność jako człowieka prowadzącego kampanię wyborczą, co sparaliżowało pracę sztabu i wpłynęło na wyniki wyborów.