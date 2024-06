„Smaki Trzech Dolin” już wybrane. Niebawem w Samociążku poznamy „Smaki Lata”

Wytrawna tarta grzechu warta

W tym roku pysznych potraw posmakować będzie można w Samociążku. Kiedy? W sobotę 29 czerwca. To tam poznamy „Smak Lata 2024”. Postawione uczestnikom tym razem wyzwanie to „Wytrawna tarta grzechu warta”.

Organizatorzy zapraszają gości na teren obok boiska sportowego na zabawę i degustacje. Bo to tu w ostatni weekend czerwca o godz. 15 rozpocznie się kulinarna bitwa, której towarzyszyć będzie wiele innych atrakcji m. in. konkursy sprawnościowe i sportowo-rekreacyjne, pokazy udzielania pierwszej pomocy, a na finał zabawa taneczna. Nie zabraknie też występów. W Samociążku zaśpiewają „Wesołe Gospodynie”, zagra kapela „Koronowiacy”.

Kiełbasy, sery, zupy

Większy zasięg, bo regionalny, miał konkurs kulinarny „Smaki Trzech Dolin”, który rokrocznie organizowany jest w Sicienku. W tym roku zorganizowano go już po raz czwarty. Do konkursu zgłoszono 46 potraw, o trzy mniej niż rok temu. Jury przyznało nagrody w kilku kategoriach. Wśród laureatów są m. in. mieszkańcy pow. bydgoskiego i nakielskiego.