Śmierć w domu w dobie koronawirusa. Na lekarza czekasz kilka godzin. Razem ze zmarłym w pokoju

U emerytowanego pana Michała z Bydgoszczy w listopadzie 2020 roku zdiagnozowano raka. Sprawy żołądkowe. Zaczął się pobyt pana w szpitalu i chemioterapia. Lekarze nie dawali większych szans.

Pacjent, wtedy jeszcze 79-letni, tak samo nie wierzył w wygraną z nowotworem. Od lat żył ze słabym ciśnieniem (przypadłość nazwał podciśnieniem, bo skoro nadciśnienie to zbyt wysokie ciśnienie, to za niskie musi posiadać w nazwie „pod”). I przywykł. Wieść o śmiercionośnych guzach go załamała. Operacja nie wchodziła w grę. Organizm mógł jej nie przeżyć. Tylko leczenie farmakologiczne dawało nadzieje, marne zresztą.

Gdy bydgoszczanin leżał na oddziale, a odwiedziny rodziny z powodu covidowych obostrzeń były zakazane, małżonkowie dzwonili do siebie nawzajem. Mąż raz poprosił żonę, żeby mu buty trumienne kupiła. Garnitur i koszulę ubierze te, co sprawił sobie kilkanaście lat wcześniej na ślub chrześniaka.