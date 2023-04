Śmierć w ośrodku leczenia uzależnień pod Sępólnem Krajeńskim. Jest śledztwo prokuratury

- Zlecono sekcje zwłok liczącego 42 lata mężczyzny, który trafił do ośrodka - potwierdza prok. Marcin Przytarski, szef Prokuratury Rejonowej w Tucholi. - Czekamy obecnie na ustalenia zawarte w ekspertyzie z badania zwłok zmarłego mężczyzny. Postępowanie jest w toku. Na razie nie mamy do przekazania innych informacji.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w nocy z 19 na 20 marca tego roku. To wtedy do Ośrodka Terapii Uzależnień "Borowik" w Jerzmionkach pod Sępólnem Krajeńskim wezwano pogotowie. Na miejsce przybyli również sępoleńscy policjanci, potem pojawił się prokurator.

Śledczy badają okoliczności, w jakich doszło do zgonu mężczyzny. Próbowaliśmy skontaktować się z pracownikami i kierownictwem "Borowika". - To niewłaściwy numer. Jestem pracownikiem ośrodka i nikt z nas nie wypowie się na ten temat. Nikt poza szefem.