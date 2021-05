Śmiertelny wypadek w Ryńsku w powiecie wąbrzeskim. Nie żyje motorowerzysta

Śmiertelny wypadek w Ryńsku w powiecie wąbrzeskim

W sobotę 8 maja ok. g. 22.40 na drodze gminnej w Ryńsku w powiecie wąbrzeskim 72-latek z powiatu toruńskiego kierujący motorowerem marki toros podczas wymijania z nieznanej przyczyny zjechał do osi jezdni doprowadzając do bocznego zderzenia z prawidłowo jadącym ciągnikiem rolniczym marki ursus. 72-letni mężczyzna w wyniku zdarzenia poniósł śmierć na miejscu. Jego pasażerska została natomiast przewieziona do szpitala.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie wyjaśniają obecnie, pod nadzorem prokuratury, okoliczności tego tragicznego wypadku. Apelują także o rozsądek oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.