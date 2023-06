Specjalista chorób oczu z Bydgoszczy o zabiegu usunięcia zaćmy: - Wzrok dobrej jakości jest już do końca życia

Jeżeli pacjent zgłasza się do nas na operację zaćmy, a jednocześnie ma wadę wzroku, to może ją – podczas tego jednego zabiegu – od razu zniwelować. A to w praktyce oznacza, że po takim zabiegu nie trzeba już używać okularów. Dla przykładu, jeśli będzie to starszy pacjent, który nosił okulary do czytania, to po operacji – dzięki wszczepionej soczewce tzw. premium – będzie mógł już z nich zrezygnować. Bo ta soczewka sprawi, że będzie on widział dobrze zarówno w dal, jak i z bliska i również na odległość pośrednią, na przykład podczas pracy przy komputerze - mówi dr n. med. Zofia Sikorska, specjalista chorób oczu w Specjalistycznym Ośrodku Okulistycznym Oculomedica w Bydgoszczy.

Podczas zabiegu usunięcia zaćmy, można jednocześnie zniwelować wadę wzroku. Po nim pacjent nie będzie musiał już nosić okularów?

Rzeczywiście, jeżeli pacjent zgłasza się do nas na operację zaćmy, a jednocześnie ma wadę wzroku, to może ją – podczas tego jednego zabiegu – od razu zniwelować. A to w praktyce oznacza, że po takim zabiegu nie trzeba już używać okularów. Dla przykładu, jeśli będzie to starszy pacjent, który nosił okulary do czytania, to po operacji – dzięki wszczepionej soczewce tzw. premium – będzie mógł już z nich zrezygnować. Bo ta soczewka sprawi, że będzie on widział dobrze zarówno w dal, jak i z bliska i również na odległość pośrednią, na przykład podczas pracy przy komputerze. Taki zabieg można też wykonać na oku zdrowym, bo jest wszystko jedno jaką soczewkę usuwamy. Czy zmętnioną, czy przezroczystą. Na jedno chcę jeszcze zwrócić uwagę, że te soczewki premium są wszczepiane poza finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia a to oznacza, że zabiegi te są odpłatne. Mimo tego – w praktyce - nie czeka się na nie w kolejce. W środę – na wizycie lekarskiej - skierowałam pacjenta na taki zabieg a w piątek wykonałam wszelkie potrzebne pomiary oka, aby określić jakiej soczewki premium on potrzebuje. I w tym przypadku - ciągu dwóch, może trzech tygodni - sprawa powinna się zamknąć.

A jakie jest zainteresowanie…

Duże, bo przecież taki pacjent zdejmuje okulary z nosa i bardzo dobrze widzi już bez nich… Poza tym nie sprawiają mu one problemów. Na przykład nie zaparują, z czym zmagały się w pandemii osoby, które nosiły i okulary, i maseczki ochronne. Są i tacy pacjenci, którzy po prostu nie lubią nosić okularów, więc ich zdjęcie z nosa na stałe będzie dla nich – w pewnym sensie – także ulgą i dużym komfortem. Pamiętajmy, że okulary to również koszty – porysują się, połamią lub zgubią więc trzeba zainwestować w nowe. I wtedy może się okazać, że koszt poniesiony na te wszystkie okulary będzie dużo, dużo większy, aniżeli ten jednorazowy zabieg wszczepienia soczewki.

Ale nie każdy pacjent kwalifikuje się do wszczepienia takiej soczewki premium…

To prawda. Przeciwwskazaniem są w większości choroby siatkówki, które doprowadzają do pogorszenia ostrości wzroku, takie jak zaawansowana retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, ale również i jaskra, która doprowadza do zaniku nerwu wzrokowego. Przeciwwskazaniem do zabiegu są choroby rogówki - dystrofia rogówki- bo one zmniejszają przezroczystość tej rogówki i wtedy soczewka premium, nie poprawi już tego widzenia. Nie ma tu takiej możliwości.

Dlaczego te choroby oczu eliminują ten zabieg?

Dlatego, że podczas tych wymienionych przeze mnie chorób oczu, te wszczepione wieloogniskowe soczewki, doprowadzają do niewielkiej utraty kontrastu w widzeniu. I u pacjenta, dajmy na to ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem - po takim zabiegu – nastąpiłoby pogorszenie widzenia kontrastu, który i tak w przebiegu tej choroby ulega pogorszeniu. A kontrast ten jest w tym widzeniu bardzo ważny. Sprawdzamy go w bardzo prosty sposób. Na jasnym tle pokazujemy czarne cyfry albo litery i wtedy widać wyraźnie kontrast między tą bielą tła a czernią liter. Potem czarną literę rozjaśniamy, staje się ona szara, następnie jasno szara i jeśli pacjent ma zaburzenia kontrastu w widzeniu, to tych liter czy cyfr - po ich rozjaśnieniu - już nie zobaczy…

Czy po takim zabiegu trzeba w jakiś sposób szczególnie dbać o to oko?

Po każdym zabiegu trzeba dbać o oko a to dlatego, żeby nie doprowadzić do jego zakażenia. W tym przypadku, po wszczepieniu soczewki premium trzeba pamiętać o tym, aby przez blisko miesiąc nie pływać w basenie, czy w otwartych akwenach. W tym czasie rana w oku jest jeszcze nie zarośnięta i woda może doprowadzić do jego stanu zapalnego. Może też dojść do zakażenia oka, nie daj Boże jakąś amebą, a to się bardzo trudno leczy. Przez około miesiąc, należałoby powstrzymać się także od wykonywania ciężkich ćwiczeń fizycznych, które zwiększają ciśnienie w górnej połowie ciała, czyli także w gałce ocznej. Czyli z tzw. „brzuszków”. Nie należy również niczego ciężkiego dźwigać.

Pacjent ma nową soczewkę już do końca życia?

Zgadza się. Ten wzrok – dobrej jakości - jest już do końca dalszego życia takiego pacjenta. Tutaj już nic złego się nie wydarzy, jeśli oczywiście wszystko dobrze poszło podczas takiego zabiegu i jeśli po nim nie dojdzie do urazu, czy też nowej choroby oka. Czas neuroadaptacji do takiej nowej soczewki, wynosi około dwóch do trzech miesięcy. A komu nie zaleca się tych soczewek, pomijając już wymieniane przez panią doktor choroby oczu?

Kierowcy, jeżdżący najczęściej w nocy nie są dobrymi pacjentami do wszczepienia takiej wieloogniskowej soczewki, bo w ciemności źrenica się rozszerza i widzenie może być wówczas mało komfortowe. I niestety, dla pacjenta zbyt nieprzyjemne.

