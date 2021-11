Specjalizował się w okradaniu budowy S5. Złodziej wpadł w centrum Bydgoszczy Szymon Cieślak

21-latek został złapany w centrum Bydgoszczy. archiwum

21-letni mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem. Grozi mu do 10 lat więzienia. Większość jego kradzieży miała miejsce na budowie trasy S5. Policjantom tłumaczył, że do kradzieży zmusiła go trudna sytuacja materialna. Mężczyzna nie ma stałego miejsca zamieszkania.