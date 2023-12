Spływ Wigilijny na bydgoskiej Brdzie. Jak zawsze w gronie przyjaciół - kajakarzy i rowerzystów

Członkowie Klubu Turystyki Rowerowej „Gryf” Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy to wytrawni turyści. Oprócz typowo rowerowych rajdów już od lat uczestniczą w tradycyjnych (ten był 14.) Spływach Wigilijnych (Opłatkowych) organizowanych przez camping i przystań „Zimne Wody” i – trzeba to jasno powiedzieć – stanowią większość.

10 kilometrów przez centrum

Spływy Wigilijne odbywają się na 10-kilometrowej trasie spod starej przystani Ogniska TKKF „Orzeł” przy ul. Nadrzecznej 2 do wspomnianej przystani „Zimne Wody” przy ul. Toruńskiej 155, a to 4,5 km od ujścia Brdy do Wisły. To odcinek miejski rzeki, kajakarze przepływają przez centrum, podziwiając Operę Nowa w zakolu Brdy, Młyny Rothera na Wyspie Młyńskiej, gotycką katedrą i spichrze z końca XVIII wieku.