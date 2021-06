Spółdzielnia socjalna powstaje w Chełmnie. Zdjęcia

- Rozpoczęcie prac związanych z założeniem spółdzielni socjalnej to inicjatywa nasza, miasta Chełmna - mówi wiceburmistrz Piotr Murawski. - Temat ten zapoczątkowaliśmy już w 2019 roku, wspólnie z LGD Chełmno, a został on przerwany przez okres pandemii i konieczność działań w innych obszarach. W kwietniu bieżącego roku wróciliśmy do tematu i rozpoczęliśmy od poszukiwania partnera. Zgodnie ze specyfiką projektu, musi być ich dwóch - jednym z nich jako inicjator jesteśmy my, drugim może zostać stowarzyszenie, fundacja lub druga gmina. W pierwszej kolejności zapytanie skierowaliśmy do gminy Chełmno, ponieważ zauważamy liczne pola współpracy, które mogą zaowocować korzyściami zarówno dla mieszkańców miasta, jak i gminy, ale też całego powiatu.