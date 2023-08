Społeczne Forum Legislacji w Chełmnie. Zobacz wideo

Organizatorzy i prelegenci zgodnie podkreślają, że porozumienie na linii urząd - mieszkaniec to klucz do sprawnie działającego samorządu. - Demokracja to nie tylko wybieranie co cztery, czy pięć lat władz samorządowych. Zachęcamy do uczestnictwa w życiu społecznym. Ale żeby być aktywnym, trzeba mieć wiedzę jak to robić. Trzeba poznać procesy i procedury - mówi Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, który wygłosił jeden z wykładów. - Mądry samorządowiec na pewno słucha, bo jeśli chce realizować ważne projekty dla mieszkańców, to musi znać głos z tzw. ulicy - dodaje minister Szczucki.

Kolejne Forum odbędzie się 10 sierpnia w Radziejowie.