Sprawa ginekologa z Bydgoszczy, który odmówił aborcji, trafiła do izby lekarskiej w Gdańsku

Postępowaniem zajmował się najpierw Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej, jednak ostatecznie zdecydowano, że nie zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniającego okoliczności, w jakich znalazła się pacjentka. Kobieta zgłosiła się do Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny "Federa", dzięki której znalazła szpital, gdzie przeprowadzono aborcję. Postanowiła też zaskarżyć postanowienie okręgowego rzecznika odpowiedzialności.

Sąd postanowił przekazać teraz sprawę do rozpatrzenia Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku, informuje "Gazeta Wyborcza".

Chodzi o historię pacjentki, która w 2020 roku trafiła do tego lekarza. Kobieta miała ze sobą wyniki badań i skierowanie na terminację ciąży wykonane w jednej z warszawskich klinik. Twierdzi, iż spotkała się ze strony lekarza z odmową przeprowadzenia zabiegu .

Co grozi lekarzowi za przewinienie zawodowe?

- We wrześniu 2023 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Sądu Lekarskiego Bydgoskiej Izby Lekarskiej, na którym rozpatrzono zażalenie na postanowienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie popełnienia przewinienia zawodowego przez jednego z lekarzy będącego członkiem naszej Izby Lekarskiej - informowała jeszcze w ubiegłym roku Aleksandra Śremska, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Bydgoszczy.

Decyzją Sądu Lekarskiego zaskarżone postanowienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostało uchylone i sprawa została przekazana do dalszego prowadzenia przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

W przypadku uznania medyka winnym przewinienia zawodowego, zgodnie z ustawą z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, lekarz może zostać ukarany upomnieniem, naganą, karą pieniężną. Prawo przewiduje również w takiej sytuacji orzeczenie wobec medyka

zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat, ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat, lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat.