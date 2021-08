Sprawa napaści na posła Konfederacji. Ta agresja już z nami pozostanie?

Wczoraj ujawniony został jeden ze sprawców ataku. Okazał się nim Mateusz G., pracownik telewizji Polsat, a prywatnie syn kandydata w wyborach parlamentarnych z list Kukiz’15. To już kolejne przekroczenie czerwonej linii emocji w sporze politycznym. „Swoich” agresorów i „swoje ofiary mają już niemal wszystkie ugrupowania sejmowe. Jak wyjść z tego zaklętego koła agresji?

Politycy jak handlowcy?

Grzegorz Dawidowicz, lider Stowarzyszenia Polska 2050 w Toruniu: - Nie ma czegoś takiego jak przemoc słuszna i nie słuszna. Są sytuacje, gdy komuś puszczają nerwy, pojawiają się wulgaryzmy lub przemoc fizyczna. Z tej drogi należy zawrócić natychmiast. Powinno pojawić się słowo przepraszam. Ideałem byłoby przyjęcie zasady dobrego handlowca: o konkurencji dobrze albo wcale. Oznaczałoby to jednak rezygnację z krytyki rozwiązań proponowanych przez przeciwnika politycznego

.

Dr Adam Jarosz, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej zwraca uwagę na absurdalność sytuacji: - Mamy takie momenty w polityce i debacie publicznej, które ładowane są ekstremalnymi emocjami. Czasem nawet błahe sprawy urastają do rangi wielkiego konfliktu. Atak na Sośnierza był kompletnie absurdalny, bo przecież akurat on nie przyłożył ręki do tej ustawy. To zrozumiałe, że dla widzów TVN, których jest w Polsce kilka milionów, sprawa była ważna, ale na przekraczanie pewnych granic nie możemy sobie pozwolić. Tak naprawdę klucze do rozwiązania tego problemu leżą w rękach reżyserów tego spektaklu, czyli od polityków. Niestety, skandaliczne wypowiedzi padły już po wszystkich stronach, czasem w emocjach, czasem celowo, żeby zwrócić na siebie uwagę.=