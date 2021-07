Flip i boom, czyli jak naprawdę zarabia się na nieruchomościach w Toruniu

Dlaczego upieracie się, żeby nie publikować nazwisk?

Kamil: - Dlatego, że nieruchomości to jest faktycznie biznes, na którym można zarobić. Ale nie ma nic za darmo. Jeśli chcesz zarabiać, musisz ładować się co rusz w różne problemy. Nie potrzeba mi więcej problemów.

Paweł: - Weźmy przykład pierwszy z brzegu. Według najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego posiadanie kilku mieszkań i wynajem ich nie jest działalnością gospodarczą. Problem w tym, że każdy urząd może inaczej zinterpretować „kilka”. Niektóre jako 3, inne – 6. Przepisy mówią też, że jeśli poczyniłeś nakłady, żeby przekwalifikować i uzbroić działki pod budowę, to powinieneś już sprzedać je z VAT-em. Większość ludzi oczywiście tego nie robi. Ale to nie koniec – wywiesiłeś baner o sprzedaży działki? Według skarbówki – zachowałeś się jak przedsiębiorca. Państwo zadbało, abyś cały czas chodził po kruchym lodzie.

Czy nieruchomości to nadal dobra lokata?