Sprinterzy w świetnej formie – dwa złota Bosiek i Żurka w mistrzostwach Polski na dystansach w łyżwiarstwie szybkim

Od czwartku w Tomaszowie Mazowieckim rozgrywa się walka o medale mistrzostw Polski na dystansach. Dla reprezentantów kraju to ostatnia okazja na sprawdzenie formy przed styczniowymi mistrzostwami Europy w Heerenveen.

– Tym bardziej się cieszę, że do mistrzostw kraju nie przygotowywałem się specjalnie, już za kilkanaście dni mamy bowiem mistrzostwa Europy i to jest pierwsza docelowa impreza w 2024 roku – mówi Damian Żurek. – Udało się wykręcić niezły czas, chyba pomogła nam trochę pogoda, która dobrze wpłynęła na lód w Tomaszowie. Cieszę się z dobrych wyników całej naszej trójki z kadry, to dobrze wróży przed mistrzostwami Europy. Teraz przed nami święta, ale one będą pracowite, nie ma czasu na odpuszczanie, trzeba skupić się na trenowaniu.

– Niesamowite dwa złote miejsca, co dla mnie jest niespodzianką, bo nie przygotowywałam się do MP, raczej traktowałam je jako przetarcie przed mistrzostwami Europy – mówi Bosiek. – Mam nadzieję, że będę się w Nowym Roku cieszyć tym sportem i będę szybka. W święta spotkamy się na chwilę przy stole, a może później z rodziną wybierzemy się także na łyżwy – dodaje mistrzyni Polski na 500 i 1000 metrów.