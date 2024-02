Środa Popielcowa 14 lutego 2024. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Co można jeść? Tych osób nie obowiązuje post

Środa 14 lutego 2024 roku to Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Dzień ten określa się potocznie nazwą "Popielec". Środa Popielcowa to święto ruchome - w 2024 roku przypada 14 lutego - i rozpoczyna symboliczne czterdzieści dni Wielkiego Postu.W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, zarówno jakościowy, jak i ilościowy. Co można jeść w Środę Popielcową? Kogo w tym dniu nie obowiązuje post? Czytaj więcej >>>>>

unsplash.com