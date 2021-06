Starostwo we Włocławku zdecydowało, że Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji będzie budowane w gminie Włocławek

Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji to kolejna duża inwestycja powiatu włocławskiego. Wiosną miała rozpocząć się budowa Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku. Ale ta inwestycja nie rozpoczęła się, bo wciąż nie ostatecznego rozstrzygnięcia przetargowego. Przetarg wygrała lipnowska firma "Wiksbud", ale do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie , które złożyła biorąca udział w przetargu inna firma. I to uniemożliwiło podpisanie umowy i rozpoczęcie prac, choć jak podkreśla starosta włocławski Roman Gołębiewski wybór "Wiksbudu" nie został zakwestionowany. Kiedy więc inwestycja rozpocznie się? Wszystko zależy od tego, kiedy odwołanie rozstrzygnie Krajowa Izba Odwoławcza.