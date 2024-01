Statkiem piękny rejs do IV kręgu Opery Nova - recenzja koncertu sylwestrowo-noworocznego

Tym razem kurzu nie było, a przynajmniej ten z budowy na razie nie przedostaje się do wnętrza głównej sali (choć wszystko przed nami, gdyż jeśli roboty pójdą zgodnie z planem, to przebicie między czwartym a pierwszym kręgiem może zbiec się z tegoroczną XXX_edycją BFO).

Wróćmy jednak na budowę - otóż pojawia się wybijając dziurę w murze inżynier jak ze stereotypu budowlańca - w kas ku i ubłoconych kaloszach. W tej roli znany z kabaretu Limo Wojciech Tremiszewski. Usiłuje zrozumieć, co robią tego wieczoru ci elegancko w większości ubrani ludzie (a trochę ich przyszło, bo tegoroczne koncerty obejrzało 7 tysięcy widzów). Zagaduje ich po swojemu, a zawiłości operowej rzeczywistości pomaga jemu rozwiązywać Andrzej Rosomak, operator sceny. Szybko znajdują wspólny język rozmawiając o sztangietach i portalu oświetleniowym. Z czasem, a konkretnie z kolejnymi utworami, inżynier coraz bardziej oswaja się ze sceną i zaludniającymi ją artystami, ba - sam zaczyna reżyserować... publiczność; udawaliśmy więc dźwięki wiertarek, spawarek oraz „la”, które wspólnie stworzyły swoisty utwór. Nie mogło też oczywiście zabraknąć zabawy dla wszystkich - wystarczyło, że rząd poprzedzający odwracała się do kolejnego z pytaniem: a kto to tu przeszedł? Zapytani odpowiadali chórem: a my! i zawali pytanie kolejnemu rzędowi. Trochę ruchu i sporo śmiechu z tego było.