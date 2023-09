STEDowskaz w parku w Aleksandrowie odsłoniła minister Czerwińska. Zdjęcia i wideo

Wcześniej minister Anita Czerwińska wraz z posłanką Joanną Borowiak odwiedziły uczestników warsztatów w placówce. Przyglądały się pracy niepełnosprawnych osób i zwiedziły pracownie.

- Niezwykłe miejsce i niezwykle ludzi – podsumowała Anita Czerwińska, minister Rodziny i Polityki Społecznej. - Ten STEDOwskaz służy im każdego dnia. Są rozmiłowani w wartościach i stosują je każdego dnia. To wspaniałe upamiętnienie Edwarda Stachury w bardzo wyjątkowy sposób. Myślę, że to będzie okazja do zatrzymania się i zastanowienia, w którym kierunku zmierzamy.