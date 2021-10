"Stop przemocy wobec dzieci"! Marsz pamięci zmarłej sześciotygodniowej Adusi z Grudziądza [zdjęcia, wideo]

Na Rynku w Grudziądzu zebrało się blisko dwieście osób: rodziny, starsi, młodsi. Ci, którzy chcieli uczcić pamięć tragicznie zmarłego niemowlaka i wyrazić w pokojowy sposób swój ból, a także sprzeciw znęcaniu nad dziećmi i obojętności dorosłych na cierpienie najmłodszych.

- Trzeba zrobić wszystko aby przemoc zniknęła, a nie się pogłębiała. Gdy się dowiedziałam o tym, co wydarzyło się w kamienicy przy Groblowej byłam w szoku. Nie mogłam w to uwierzyć, jak mogło dojść do takiej tragedii. Dla mnie to nie do pomyślenia, że matka nie reagowała pomimo to, że tłumaczyła że się bała. Zawsze jest wyjście - kontynuuje pani Żaneta, uczestniczka marszu pamięci maleńkiej Adusi.