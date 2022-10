Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół obchodziło swoje pięciolecie. Była impreza jubileuszowa! Małgorzata Chojnicka

Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół działa od pięciu lat, kontynuując dzieło Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na jego czele jako prezes stoi Mieczysław Sławkowski. Stowarzyszenie zrzesza 88 osób, które chcą wyjść z domu i spędzać czas w gronie rówieśników. Organizowane są wyjazdy do teatru, na widowiska muzyczne do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, a także wycieczki, nawet za granicę. Emeryci byli już w Szwecji i na Litwie. Do tego dochodzą wypady na warsztaty nordic walking do Ciechocinka czy kurs języka migowego. Ta działalność jest możliwa dzięki wsparciu władz samorządowych wszystkich szczebli. W imprezie jubileuszowej wzięli udział starosta lipnowski Krzysztof Baranowski oraz Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. Złożyli oni emerytom jak najlepsze życzenia. Bawiono się przy muzyce na żywo.