Strajk nauczycieli 1 września 2020 roku? Sławomir Broniarz odpowiada

1 września do szkół tradycyjnie, choć na nieco zmienionych zasadach mają wrócić uczniowie. Czy wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wrócą także nauczyciele? Pojawiły się głosy o planowanym strajku nauczycieli, który miałby się rozpocząć właśnie 1 września 2020 roku.

Nauczyciele, zwłaszcza starsi, boją się powrotu do szkół

- Strajk teraz? To są wymysły "dziennikarza". Nie ma tematu strajku" – powiedział Broniarz w rozmowie z "Głosem Nauczycielskim".

- Co nie oznacza, że akceptujemy plany sejmu 58% podwyżki dla posłów i rządu i 6% dla nauczycieli - dodał jednocześnie Broniarz.

Początek roku szkolnego w czasach pandemii

Sławomir Broniarz wskazuje, że nauczyciele mają wiele powodów, by odmówić pracy. Jego zdaniem rząd nie zapewnił nauczycielom wystarczającego bezpieczeństwa. Duża część kadry nauczycielskiej to osoby z grupy ryzyka, po 60 roku życia, czyli szczególnie są narażone na zachorowanie.

Nauczyciele mają wiele powodów, by odmówić pracy - uważa Sławomir Broniarz.

- Chcemy, by kadra nauczycielska była poddawana obowiązkowym testom na obecność koronawirusa. Nauczyciele muszą również zostać wyposażeni w niezbędną ilość środków ochrony osobistej – mówi w rozmowie z money.pl Sławomir Broniarz.

Przewodniczący ZNP zauważył, że w sklepach czy autobusach zasłanianie ust i nosa oraz zachowywanie bezpiecznego dystansu jest obowiązkowe. Dziwi więc fakt, że w szkołach będą panowały odmienne zasady. Ale odpowiedź wydaje się dla szefa ZNP prosta: - Dlaczego? Bo przy 4,5 mln uczniów, jakich mamy w szkołach, należałoby zużywać ok. 12-13 mln jednorazowych maseczek dziennie. Zgodnie z zaleceniami lekarzy, dzieci powinny je zmieniać co 3 godziny. To zrujnowałoby budżet ministerstwa edukacji - uważa Broniarz.