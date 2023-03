"Strasznie bolą mnie ręce". Na takie choroby najczęściej narzekają pracownicy handlu

- Dwa lata temu przeszłam operację cieśni nadgarstka prawej ręki. Drętwiały mi palce, nie mogłam spać. Doszło już nawet do tego, że trudno mi było odebrać telefon - opowiada pani Ewa z Torunia, która w handlu pracuje już ponad 20 lat. - Rehabilitacja pomogła tylko na chwilę. Niestety, to samo zaczyna się dziać w lewej ręce. Pewnie czeka mnie kolejny zabieg operacyjny.

Tysiące takich samych ruchów na zmianę...

"Charakter pracy w sieciach handlowych charakteryzuje tzw. monotypowość, czyli powtarzalność ruchów roboczych. Kasjerki wykonują kilka, a nawet kilkanaście tysięcy takich ruchów na zmianę, podczas gdy norma to maksymalnie 1600. Prowadzi to do zespołu cieśni nadgarstka" - powiedziała - cytowana przez portal dlahandlu.pl - prof. dr hab. inż. Ewa Górska, prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.