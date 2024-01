Straszny los dworu koło Inowrocławia. Pożegnaliśmy kolejny zabytek w regionie

Giebnia - śmierć na raty

Izabela Brzostowska zapewnia, że ministerstwo bardzo niechętnie godzi się na wykreślanie: - Więc jeśli w tym przypadku decyzja była pozytywna, oznacza to, że rzeczywiście niewiele śladów pozostało po dworze.

Paradoksalnie dwór przetrwał wojnę, trafiając po 1945 do majątku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Niestety, wskutek rozbudowy pobliskich Zakładów Sodowych , zabytek w latach 70. w dużej części rozebrany.

Ważą się losy owczarni

Ministerstwo zajmowało się w ubiegłym roku również wnioskami z 2022 roku. Dotyczyły one założenia dworsko-parkowego w Tupadłach w gminie Złotniki Kujawskie. Teren jest własnością prywatną, a właściciele zaskarżyli decyzję odmowną, jednak na nic się to nie zdało. Park pozostanie zabytkiem.

Kopia chroniona jak oryginał

Ciekawy przypadek dotyczy zabytków ruchomych. Wniosek o usunięcie z rejestru instrumentów muzycznych zgłosiła bydgoska Filharmonia. Chodzi o dwa klawesyny – skrzydłowy i wirginał (prostsza, 4-oktawowa odmiana klawesynu). Co ciekawe, oba instrumenty nie są oryginałami, ale kopiami z lat 70. wykonanymi przez firmę Zuckermann. Filharmonia argumentowała wniosek dużym zużyciem instrumentów, które – zdaniem muzyków – nie nadają się już do użytku. W tym przypadków również ministerstwo nie wyraziło zgody.

- Kopie, w przypadku wartościowych obiektów również mogą trafić do rejestru zabytków – mówi Izabela Brzostowska. - I to nie ma znaczenia, czy chodzi o kopię XIX-wieczną czy kopię z drugiej połowy XX wieku. W przypadku dobrej kopii, zbliżonej do oryginału, również może ona podlegać ochronie.

W przypadku zabytków ruchowych konserwator nie wpisuje zabytków do rejestru z urzędu, a jedynie na wniosek właściciela lub w sytuacji, gdy obiekt jest zagrożony zniszczeniem albo nielegalnym wywozem za granicę.