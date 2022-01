Strażacy z Chełmna podsumowali 2021 rok. Nowy komendant, samochody. Zdjęcia

Podobnie jak w 2020 r. duża liczba zdarzeń - 343 - dotyczyła walki z Covid-19 . To m.in. kontrolowanie namiotu przy szpitalu, dowóz osób na szczepienia, dostarczanie środków dezynfekcyjnych oraz maseczek.

142 wyjazdy do pożarów w 2021 roku

- Tym samym zwiększyła się ilość miejscowych zagrożeń o 322 zdarzenia i wyniosła 1119 - informuje mł. kpt. inż. Kasper Korczak, oficer prasowy KP PSP w Chełmnie. - W transporcie drogowym miały miejsce 133 interwencje - o 48 więcej niż w roku 2020. W roku 2021 podjęto 142 interwencje związane z pożarami, czyli mniej o 30 niż w poprzednim. Większość pożarów, tak jak w latach poprzednich - to pożary małe: sześć zakwalifikowano do średnich, dwa do dużych - pożar hali na terenie zakładu produkcyjnego w Kałdusie i pożar budynku inwentarskiego w Dorposzu Szlacheckim.