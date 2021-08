Strażacy z OSP Lisewo w czołówce akcji #SzczepimySięzOSP. Zobaczcie zdjęcia

Ostatnia część to Konkurs OSP na Medal, w którym wyróżnionych zostanie 300 jednostek OSP, które zaangażują się w realizację największej liczby szczepień.

#SzczepimySięzOSP: aktualny ranking

Jednostki OSP, które zaangażują się we wsparcie szczepień przeciw COVID-19 mogą zdobyć nagrody pieniężne. Zwycięzcy otrzymają 1 mln złotych (minimalna liczba punków, które należy zdobyć, to 1000). Zdobywcy 2. i 3. miejsca (min. 500 pkt.) otrzymają po 250 tys. zł. Dla laureatów 4-10 miejsca przygotowano nagrodę w wysokości 100 tys. zł (za min. 500 punktów). Zdobywcy kolejnych miejsc - aż do setnego - otrzymają po 20 tys. zł (min. 100 pkt.). Jednostki OSP, które zajmą od 101. do 300. miejsca wygrają po 5 tys. zł.