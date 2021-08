Strażak Roku - na kogo z powiatu chełmińskiego można głosować w wojewódzkim finale? Monika Smól

Do wtorku, 31 sierpnia 2021 r. do godz. 20, można głosować w plebiscycie Strażak Roku 2021. To już etap wojewódzki. Nie brakuje w nim przedstawicieli powiatu chełmińskiego w trzech kategoriach: strażak - ochotnik, jednostka OSP i młody strażak roku - dzieci i młodzież do 18 lat.