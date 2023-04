Studenci trzeciego wieku w Wielgiem uczyli się jak zdrowo i smacznie żyć!

W Wielgiem od lat działa Oddział Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ostatnio słuchacze wysłuchali wykładu o ziołach. Uniwersytety Trzeciego Wieku cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie inaczej jest w Wielgiem, gdzie na wykładach zawsze jest duża frekwencja. To zawsze okazja, by dowiedzieć się czegoś nowego, wyjść z domu i pożytecznie spędzić czas.

Ostatnio wysłuchali wykładu o właściwościach ziół. One towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, a obecnie też wiele osób wraca do produktów naturalnych. Od czasów pandemii do łask wróciła też uprawa własnych warzyw. Magdalena Włodarska-Kasiuk z Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie opowiedziała o ziołach i ich właściwościach. - Podczas wykładu chciałam przybliżyć zioła od strony praktycznej, czyli zachęcić do korzystania z dobrodziejstw natury – wyjaśnia Magdalena Włodarska-Kasiuk. – Sprawdzają się one zarówno w kuchni, jak i w domowej apteczce. Nie trzeba od razu biec do apteki, by poradzić sobie z pierwszymi objawami przeziębienia czy z niestrawnością. Zachęciłam również do zakładania ogródków ziołowych. Z powodzeniem, nawet w donicach, możemy uprawiać melisę, miętę, tymianek, majeranek, bazylię czy cząber. Zyskamy świeże przyprawy, które podniosą walory smakowe naszych potraw i korzystnie wpłyną na zdrowie domowników. Ponadto przygotowałam pastę z fasoli, która jest świetną alternatywą dla amatorów chleba ze smalcem.

Już przyroda obudziła się do życia i pojawiły się pierwsze rośliny. Młode pokrzywy czy mniszek lekarski są prawdziwą bombą witaminową. Nasi przodkowie sięgali po nie na przednówku, by wzmocnić organizm po długiej zimie. My na mniszek i pokrzywę patrzymy jak na chwasty, a to straszliwy błąd. Zamiast kupować nafaszerowane chemią i w dodatku koszmarnie drogie nowalijki, można zrobić sobie sałatkę z mniszka czy zaparzyć herbatkę z pokrzywy. Młode listki mniszka trzeba tylko zalać osoloną wodą na 40 minut, a następnie osuszyć, porwać jak sałatę, dodać naturalny jogurt, doprawić solą, pieprzem i szczyptą cukru. Zyska na tym nasze zdrowie i uroda.