Stwórz własny klub kibica i wspieraj polskich łyżwiarzy! Niezwykła oferta dla kibiców na mistrzostwa Europy w short tracku w Gdańsku

Swój własny klub kibica może stworzyć każdy – wystarczy zebrać grupę kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, zgłosić ją mailowo, a następnie przyjść do hali Olivia 14 stycznia w godzinach 14-18.30 lub dzień później w godz. 14-18. Dla kibiców, którzy stworzą największe kluby kibica, przekraczające trzydzieści osób, przygotowano atrakcyjne nagrody. Szansę na nagrody mają również mniejsze kluby kibica, bo w trakcie zawodów odbędzie się losowanie nagród spośród wszystkich zarejestrowanych grup.

– Naszym zadaniem jest nie tylko odpowiednie dbanie o rozwój naszych zawodników, ale również popularyzacja short tracku i łyżwiarstwa szybkiego. Właśnie w tym celu ściągamy od kilku lat do Polski najważniejsze imprezy łyżwiarskie, by polscy kibice na własne oczy mogli zobaczyć, jak piękne jest ściganie na lodzie. Serdecznie wszystkich zapraszamy do hali Olivia, by kibicować naszym specjalistom w short tracku – mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch. Oprócz mistrzostw Europy w short tracku, w Polsce w tym sezonie odbędą się dwukrotnie zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim w lutym ugości zawodników w trakcie ostatnich zawodów eliminacyjnych oraz wielkiego finału Pucharu Świata.