Sugerowane przejścia dla pieszych pojawiły się w Bydgoszczy. Tak należy się na nich zachować

To jedno z sugerowanych przejść dla pieszych w Bydgoszczy. Formalnie nie jest to przejście, ale infrastruktura drogowa „podprowadza” pieszych z chodnika do jezdni. Podwójna ciągła linia, której nie wolno przekraczać, obowiązuje tylko kierowców.

ZDMiKP w Bydgoszczy