W Kujawsko-Pomorskiem dzieci wciąż padają ofiarami wypadków. Trzeba je edukować komunikacyjnie

- To szczególnie niebezpieczna sytuacja, bowiem tramwaj ma dłuższą drogę hamowania niż samochód, a poza tym nie jest w stanie ominąć pieszego, bo przecież jest to pojazd szynowy – wyjaśnia podkomisarz.

Wypadek 12 stycznia w bydgoskim Fordonie, którego nie przeżyła 14-letnia dziewczynka, jest aż nadto wyraźnym i bolesnym przykładem. Po zajęciach spieszyła się na tramwaj, przebiegła przez przejście na pieszych przy czerwonym świetle, w momencie gdy przejeżdżały przez nie w przeciwnych kierunkach tramwaje. Zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Zdecydowanie lepszy finał miało zdarzenie, do którego doszło pod koniec stycznia wsi Stara Iwiczna,koło Piaseczna na Mazowszu. Policja opublikowała ku przestrodze zapis monitoringu, na którym widać jak 12-latka wysiada z autobusu (wracała z lodowiska), po czym wybiega zza niego wprost pod nadjeżdżający samochód. Doznała niewielkich obrażeń, bo dostawcza toyota nie jechała szybko.

Te przypadki obrazują jak niewiele trzeba, aby dziecko pożegnało się z życiem albo co najmniej znalazło się w tarapatach.

Nie dostrzegają wszystkich zagrożeń

- Obok edukacji przedszkolnej i szkolnej, bardzo istotne są wzorce przekazywane przez opiekunów. Dzieci uczą się przez naśladownictwo, dlatego to właśnie z rodzicami najlepiej ćwiczyć prawidłowe zachowania związane z bezpiecznym poruszaniem się na drodze. Można trenować wspólnie trasę do szkoły, zwracając podczas takich spacerów szczególną uwagę na miejsca newralgiczne, to jest przejścia dla pieszych, skrzyżowania czy przejazdy kolejowe – uświadamia Urszula Młodnicka, psycholog, ekspert współpracujący z programem „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.